Эти томаты в жизни больше не посажу — ни изящества, ни вкуса: разочарование агронома

Каждый сезон я испытываю новые сорта томатов, но не все они оправдывают ожидания. Некоторые культуры разочаровали меня настолько, что я приняла решение навсегда исключить их из своей посадки. Этот горький, но полезный опыт помогает мне освободить место для проверенных и действительно вкусных помидоров.

Я прощаюсь с несколькими сортами. Томат «Хурма» после трех попыток так и не выдал обещанных мясистых и сладких плодов, ограничившись мелкими и безвкусными. «Черный принц» не смог повторить тот самый вкус из детства, оказавшись лишь бледной копией. «Груша черная» разочаровала корявыми плодами без какого-либо изыска.

«Банановые ноги» порадовали урожайностью, но их вкус оказался простым и травянистым. А «Поцелуй» не сформировал обещанных шикарных кистей, ограничившись самой первой. Теперь я выбираю семена еще тщательнее, доверяя только проверенным поставщикам и реальным отзывам.

