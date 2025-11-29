День матери
Эти томаты в жизни больше не посажу — ни изящества, ни вкуса: разочарование агронома

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Каждый сезон я испытываю новые сорта томатов, но не все они оправдывают ожидания. Некоторые культуры разочаровали меня настолько, что я приняла решение навсегда исключить их из своей посадки. Этот горький, но полезный опыт помогает мне освободить место для проверенных и действительно вкусных помидоров.

Я прощаюсь с несколькими сортами. Томат «Хурма» после трех попыток так и не выдал обещанных мясистых и сладких плодов, ограничившись мелкими и безвкусными. «Черный принц» не смог повторить тот самый вкус из детства, оказавшись лишь бледной копией. «Груша черная» разочаровала корявыми плодами без какого-либо изыска.

«Банановые ноги» порадовали урожайностью, но их вкус оказался простым и травянистым. А «Поцелуй» не сформировал обещанных шикарных кистей, ограничившись самой первой. Теперь я выбираю семена еще тщательнее, доверяя только проверенным поставщикам и реальным отзывам.

Ранее сообщалось, что скорлупа от грецких орехов — это настоящая находка для сада и огорода. Вместо того чтобы отправлять ее в мусор, собирайте ценные очистки всю зиму, чтобы весной они помогли вырастить здоровые и крепкие растения. Этот простой секрет позволяет существенно сэкономить на удобрениях и мульче.

