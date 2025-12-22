Новогодние закуски на скорую руку: трюфели из горбуши на чипсах и помидорах

Трюфели из горбуши на чипсах и помидорах — настоящая палочка-выручалочка, когда нужно быстро накрыть эффектный новогодний стол. Нежный сырный крем, сочная горбуша и хрустящая основа создают идеальное сочетание вкусов и текстур. Готовится за считаные минуты, выглядит ярко и празднично, а исчезает с блюда почти мгновенно — проверено не раз.

Ингредиенты: яйца куриные, сваренные вкрутую, — 2 шт., мягкий творожный сыр (типа «Хохланд») — 150 г, майонез — 2 ст. л., консервированная горбуша — 1 банка (120–150 г), соль и черный перец — по вкусу, чипсы (классические или со вкусом сметаны/зелени) — для подачи, помидоры — 2–3 средних шт., зеленый лук — для украшения.

Приготовление: яйца натрите на мелкой терке в глубокую миску. Добавьте мягкий творожный сыр, майонез и тщательно перемешайте. Горбушу слейте от жидкости, разомните вилкой и вмешайте в сырную массу. Посолите, поперчите и доведите до однородной нежной консистенции.

Для подачи выложите начинку чайной ложкой на хрустящие чипсы, а также на кружочки свежих помидоров. Сформируйте аккуратные «трюфели», разложите их на блюде и посыпьте мелко нарезанным зеленым луком. Подавайте сразу, пока чипсы остаются хрустящими.

