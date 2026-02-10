Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 февраля 2026 в 22:49

В России начал действовать новый государственный стандарт на чак-чак

В России c 1 января 2026 года ввели ГОСТ на производство традиционного чак-чака

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

С первого января 2026 года в России официально вступил в силу государственный стандарт на производство чак-чака, следует из документа на сайте нормативно-технических документов РФ. В ГОСТе указано, что чак-чак является мучным восточным изделием из обжаренных палочек теста, соединенных медом или сиропом.

Также палочки должны иметь диаметр не более одного сантиметра и длину до пяти сантиметров. Кроме того, в документе прописаны правила его маркировки, упаковки и хранения.

Ранее руководитель Росстандарта Антон Шалаев сообщил: первые ГОСТы на роботов-доставщиков, или роверов, могут быть утверждены в России уже в 2026 году. По его словам, уже началась работа по разработке системы нормативных документов.

До этого первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая заявила, что зимой в России может быть разработан и утвержден ГОСТ на тюбинги и тюбинговые горки. Целью этой инициативы является установление четких стандартов безопасности для производства и эксплуатации зимнего инвентаря.

сладости
ГОСТы
стандарты
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Женщину собрались судить за заказ игрушечного пистолета
Играющие на улице девочки получили ранения из-за атаки ВСУ
Российская ПВО отразила масштабную атаку дронов ВСУ
Мирные жительницы госпитализированы из-за атаки ВСУ на российский регион
Взрыв автомобиля во Фрязино: кто пострадал, что сдетонировало, детали
«У Дурова либеральный бзик»: Клименко о блокировке Telegram и WhatsApp в РФ
Пособница Эпштейна отказалась давать показания конгрессу США
«Воскресший вопреки»: Кадыров опубликовал видео со своим сыном
«Гусары, молчать!»: Захарова рассказала, что ждет список требований ЕС к РФ
Экс-советник Путина предсказал блокировку Telegram в России
Зеленский прячет военные заводы в Киеве: что это значит и при чем тут Запад
«Это исключается»: Пашинян прокомментировал отношения России и Армении
«Забирай чемодан»: летевшего с Нетаньяху журналиста из РФ сняли с рейса
В России начал действовать новый государственный стандарт на чак-чак
Премия с гарантией и без: какой бывает, кому положена и как ее отстоять
В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения
Хрупкие медали, спящая Мелони, диарея: скандалы Олимпиады-2026
Экс-советник Путина раскрыл судьбу WhatsApp, YouTube и Instagram в России
Пять человек погибли в Васильевке в результате удара ВСУ
Американский министр признался в посещении острова Эпштейна
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой
Общество

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой

При русских было лучше: нищая Литва хочет вернуться к России
Европа

При русских было лучше: нищая Литва хочет вернуться к России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.