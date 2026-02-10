В России начал действовать новый государственный стандарт на чак-чак В России c 1 января 2026 года ввели ГОСТ на производство традиционного чак-чака

С первого января 2026 года в России официально вступил в силу государственный стандарт на производство чак-чака, следует из документа на сайте нормативно-технических документов РФ. В ГОСТе указано, что чак-чак является мучным восточным изделием из обжаренных палочек теста, соединенных медом или сиропом.

Также палочки должны иметь диаметр не более одного сантиметра и длину до пяти сантиметров. Кроме того, в документе прописаны правила его маркировки, упаковки и хранения.

Ранее руководитель Росстандарта Антон Шалаев сообщил: первые ГОСТы на роботов-доставщиков, или роверов, могут быть утверждены в России уже в 2026 году. По его словам, уже началась работа по разработке системы нормативных документов.

До этого первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая заявила, что зимой в России может быть разработан и утвержден ГОСТ на тюбинги и тюбинговые горки. Целью этой инициативы является установление четких стандартов безопасности для производства и эксплуатации зимнего инвентаря.