10 февраля 2026 в 10:12

В России ввели ГОСТ на популярную восточную сладость

В России впервые начал действовать ГОСТ на чак-чак

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В России впервые начал действовать ГОСТ на чак-чак, сообщил ТАСС со ссылкой на ряд документов. В стандарте указаны требования к составу и технологии приготовления этой сладости.

Кроме того, в ГОСТе прописано, какими должны быть аромат, вкус, форма и цвет чак-чака. Также обозначены правила маркировки, транспортировки и хранения продукта.

Ранее стало известно, что Росстандарт начал разработку ГОСТа на проведение отделочных работ в жилых квартирах. Ожидается, что работа над документом будет завершена в первом полугодии 2026 года. Также во второй половине 2026 года планируется выпустить пакет стандартов для систем управления беспилотными автомобилями.

До этого руководитель Росстандарта Антон Шалаев сообщил, что первые ГОСТы на роботов-доставщиков, или роверов, могут быть утверждены в России уже в 2026 году. По его словам, уже началась работа по разработке системы нормативных документов.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая ранее заявила, что зимой в России может быть разработан и утвержден ГОСТ на тюбинги и тюбинговые горки. Целью этой инициативы является установление четких стандартов безопасности для производства и эксплуатации зимнего инвентаря.

