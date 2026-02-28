Венгерское печенье-кольцо: вкус, который напомнит о счастливом детстве

Старые венгерские кулинарные тетради хранят рецепт, который редко встретишь в современных блогах. Это печенье-кольцо готовят на гусином жире и с добавлением молотого аниса — специи, придающей тонкий пряный шлейф. В результате получается рассыпчатое, ароматное печенье с хрустящей корочкой и мягкой серединой.

Для приготовления понадобятся пшеничная мука (250 г), гусиный жир комнатной температуры (80 г), сахар (90 г), крупное яйцо (1 шт.), густая сметана (2 ст. л.), молотый анис (1/3 ч. л.), тертая цедра лимона (1 ч. л.), разрыхлитель (1/2 ч. л.) и щепотка соли.

Жир растирают с сахаром, вводят яйцо и сметану. Отдельно смешивают сухие компоненты, соединяют с основой и быстро замешивают тесто. Его охлаждают 30 минут, затем формируют кольца толщиной 1 см. Выпекают при 180 C 12–15 минут до светло-золотистого оттенка. Остывшее печенье можно присыпать сахарной пудрой или смазать абрикосовым конфитюром.

Это печенье хранится до недели и на второй день становится еще ароматнее — как и многие традиционные европейские десерты.

Калорийность на 100 г: 410 ккал.

БЖУ: 6,2/21,8/47.

