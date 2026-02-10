Зимняя Олимпиада — 2026
Цезарь по-домашнему: простой салат к ужину из пекинской капусты, курицы и с чесночным соусом

Фото: D-NEWS.ru
Цезарь по-домашнему — это простой салат из пекинской капусты, курицы и с чесночным соусом. Он готовится за 15 минут и не требует сложных ингредиентов. Идеально к обеду, ужину и даже на праздничный стол.

Для приготовления понадобится: 1 куриная грудка, 1/2 небольшого кочана пекинской капусты, 1 свежий огурец, 2 помидора, 2-3 зубчика чеснока, 5 ст. л. майонеза, пучок свежего укропа, соль, черный перец, готовые сухарики или хлеб для их приготовления. Куриную грудку нарежьте тонкими полосками, посолите, поперчите и обжарьте до готовности и легкой корочки. Остудите. Пекинскую капусту тонко нашинкуйте. Огурец и помидоры нарежьте средними кубиками или соломкой. Укроп мелко порубите. Для заправки смешайте майонез, пропущенный через пресс чеснок, укроп, соль и перец по вкусу. В салатнице соедините капусту, огурцы, помидоры и остывшую курицу, заправьте соусом.

Если делаете сухарики сами: нарежьте 2-3 ломтика белого хлеба кубиками, сбрызните растительным маслом, посыпьте солью и сушеным чесноком и подсушите на сухой сковороде или в духовке до хруста. Непосредственно перед подачей добавьте сухарики в салат.

Ранее стало известно, как приготовить сытный салат с пекинской капустой: ничего варить не нужно.

