Салат для талии: тофу-ужин без лишних калорий

Мечтаете о стройной фигуре без строгих голодовок? Диетический салат с тофу станет вашим любимым ужином. Быстро, вкусно и всего 35 ккал на 100 г!

Берите тофу (200 г), капусту (150 г), морковь (1 шт.), болгарский перец (1 шт.), кинзу и имбирь. Нарежьте тофу кубиками, овощи — тонкой соломкой. Заправьте тертым имбирем (1 ч. л.), соевым соусом (1 ст. л.) и каплей кунжутного масла. Перемешайте — хрустящий ужин готов! Идеально для вегетарианцев и тех, кто сбрасывает вес.

Сделайте салат на ужин своим правилом — и результаты удивят. Приятного аппетита!

