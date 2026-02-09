Зимняя Олимпиада — 2026
09 февраля 2026 в 10:33

Ленивая овсянка в банке: сэкономит время и идеальна для похудения

Ленивая овсянка в банке Ленивая овсянка в банке Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Овсянка давно входит в перечень лучших продуктов для похудения. Существует несколько способов ее приготовления. Тем, кому не хочется варить хлопья утром, предлагаем рецепт ленивой овсянки в банке. Его основу составляют хлопья долгой варки в сочетании с белковым йогуртом. А вот дополнительные ингредиенты можно менять по собственному усмотрению. Идеальной начинкой станут ягоды, измельченные фрукты, семена чиа или льна, немного меда, орехи.

Ингредиенты

  • Овсяные хлопья № 1 или № 2 — 4 ст. л.
  • Греческий йогурт (или другой белковый йогурт без наполнителя) — 150 г
  • Орехи — горсть на свой вкус
  • Мед — 1 ч. л.
  • Ягоды или фрукты — 100 г

Способ приготовления

Подготовьте тару. Используйте вместительную кружку или банку объемом 500 мл. Выложите ингредиенты слоями:

  1. Часть йогурта.
  2. Овсянка.
  3. Мед.
  4. Ягоды или измельченные очищенные фрукты.
  5. Остатки йогурта.

При желании посыпьте семенами льна, чиа или подсолнечника, а также измельченными орешками. В качестве дополнительного слоя можно выложить измельченные сухофрукты.

Поставьте банку в холодильник на ночь. К утру хлопья впитают влагу из йогурта и приобретут нежную консистенцию.

Теперь вы знаете, как приготовить ленивую овсянку. Экспериментируйте с наполнением, и неповторимый авторский завтрак вам гарантирован.

диеты
йогурты
каша
крупа
овсянка
похудение
рецепты
Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
