Пюре, фарш и томатный соус — собираю как лазанью. Сытная картофельная «запеканка-пастиччо» за 40 минут

Фото: D-NEWS.ru
Беру готовое пюре, мясной фарш и томатный соус — собираю сытную запеканку по принципу лазаньи. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для сытного семейного ужина, которое объединяет любимые вкусы в одной форме.

Получается обалденная вкуснятина: воздушное картофельное пюре, сочный ароматный фарш с томатной ноткой и аппетитная расплавленная сырная корочка, которая хрустит при разрезании.

Для приготовления вам понадобится: 800-900 г картофельного пюре, 500 г мясного фарша, 1 луковица, 300 мл томатного соуса или пассаты, 150 г твёрдого сыра, соль, перец, специи по вкусу, растительное масло. Лук мелко нарежьте и обжарьте до прозрачности, добавьте фарш и жарьте до готовности. Влейте томатный соус, посолите, поперчите, потушите 5-7 минут. В смазанную форму выложите половину пюре, разровняйте. Распределите весь фарш с соусом. Накройте оставшимся пюре. Посыпьте тёртым сыром. Запекайте в разогретой до 190°C духовке 25-30 минут до золотистой корочки. Дайте немного остыть перед подачей.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

