Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 февраля 2026 в 21:31

Европейцы обзавелись первой гиперзвуковой ракетой

Стартап Hypersonica подтвердил успешные испытания первой гиперзвуковой ракеты

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Германо-британский аэрокосмический стартап Hypersonica сообщил об успешных испытаниях прототипа своей первой гиперзвуковой ракеты HS1, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung. Запуск состоялся с территории космопорта Аннейа на севере Норвегии.

Как сообщили в компании, пилотный аппарат разогнался до скорости более 7,4 тыс. километров в час и преодолел дистанцию свыше 300 километров, подтвердив заявленные характеристики в условиях реального гиперзвукового полета. Издание отмечает, что Hypersonica стала первой частной компанией в Европе, сумевшей добиться такого результата.

Основатель стартапа Филипп Керт рассказал, что путь от начала разработки до создания готового прототипа занял девять месяцев. Серийное производство запланировано на 2029 год.

Ранее заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов выразил мнение, что новейший российский сверхзвуковой истребитель пятого поколения Су-75 Checkmate может вытеснить американский самолет F-35 с мирового рынка. Он отметил, что технические параметры обоих самолетов находятся на одном уровне, однако стоимость разработки F-35 значительно выше. При этом генерал подчеркнул, что истребитель американцев не может переносить даже небольшие морозы.

ракеты
Германия
оружие
стартапы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Забирай чемодан»: летевшего с Нетаньяху журналиста из РФ сняли с рейса
В России начал действовать новый государственный стандарт на чак-чак
Премия с гарантией и без: какой бывает, кому положена и как ее отстоять
В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения
Хрупкие медали, спящая Мелони, диарея: скандалы Олимпиады-2026
Экс-советник Путина раскрыл судьбу WhatsApp, YouTube и Instagram в России
Пять человек погибли в Васильевке в результате удара ВСУ
Американский министр признался в посещении острова Эпштейна
СК возбудил уголовное дело после взрыва в машине во Фрязино
В Москве появился необычный снежный зоопарк
Европейцы обзавелись первой гиперзвуковой ракетой
Ребенок выжил после падения с горы с отцом и замерз насмерть
Петр Гуменник представил на ОИ в Италии свою короткую программу под вальс
На Кубани высказались о выбросах мазута на пляжах Анапы
У пострадавшего при взрыве машины во Фрязино были враги
Экс-советник Путина раскритиковал инициативу запретить зарубежные звонки
Где провести отпуск в феврале: лучшие варианты в России, цены, советы
Заявление Дурова о блокировке Telegram: первая реакция на действия РКН
Жуткий пожар на Пресненском Валу в Москве 10 февраля: что известно, жертвы
Связанного с Эпштейном фотографа-вербовщика обвинили в сексуальном насилии
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой
Общество

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.