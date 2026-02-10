Европейцы обзавелись первой гиперзвуковой ракетой

Германо-британский аэрокосмический стартап Hypersonica сообщил об успешных испытаниях прототипа своей первой гиперзвуковой ракеты HS1, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung. Запуск состоялся с территории космопорта Аннейа на севере Норвегии.

Как сообщили в компании, пилотный аппарат разогнался до скорости более 7,4 тыс. километров в час и преодолел дистанцию свыше 300 километров, подтвердив заявленные характеристики в условиях реального гиперзвукового полета. Издание отмечает, что Hypersonica стала первой частной компанией в Европе, сумевшей добиться такого результата.

Основатель стартапа Филипп Керт рассказал, что путь от начала разработки до создания готового прототипа занял девять месяцев. Серийное производство запланировано на 2029 год.

Ранее заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов выразил мнение, что новейший российский сверхзвуковой истребитель пятого поколения Су-75 Checkmate может вытеснить американский самолет F-35 с мирового рынка. Он отметил, что технические параметры обоих самолетов находятся на одном уровне, однако стоимость разработки F-35 значительно выше. При этом генерал подчеркнул, что истребитель американцев не может переносить даже небольшие морозы.