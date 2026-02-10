На Кубани высказались о выбросах мазута на пляжах Анапы

На Кубани высказались о выбросах мазута на пляжах Анапы Оперштаб Кубани: выбросов мазута на пляжах Анапы не было более трех месяцев

Сообщения о новых выбросах мазута на побережье около Анапы недостоверны, заявили в оперативном штабе Краснодарского края. Там отметили, что загрязнений не фиксировали уже более трех месяцев.

Мониторинг состояния береговой линии ведется ежедневно. Выбросы нефтепродуктов в Анапе и Темрюкском районе не фиксировали уже больше трех месяцев. Это касается как мелких, так и особенно — крупных фрагментов мазута, — говорится в сообщении.

Уточняется, что масштабная очистка всех публичных песчаных пляжей Анапы, включавшая просеивание и переворот грунта на глубину до 70 сантиметров, проводилась в течение 2025 года. Также был полностью демонтирован, очищен и восстановлен защитный вал из песка.

Причиной загрязнения стала авария танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», потерпевших крушение 15 декабря 2024 года. Специалисты МЧС России продолжают работы по очистке дна Черного моря, где уже обследовано почти 3,6 тыс. квадратных метров и собрано свыше 228 тонн нефтесодержащих отходов.

Ранее вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян сообщил, что в 2026 году турагенты ожидают снятия ограничений на купание в море Анапы. Он отметил, что летом в регионе ожидается полноценный туристический сезон.