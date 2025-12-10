Турэксперт рассказал, можно ли будет купаться в Анапе в 2026 году

Турэксперт рассказал, можно ли будет купаться в Анапе в 2026 году Турэксперт Мкртчян: ограничения на купание в Анапе должны снять в 2026 году

В 2026 году турагенты ожидают снятия ограничений на купание в море Анапы, рассказал НСН вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян. Он отметил, что летом в регионе ожидается полноценный туристический сезон.

Мы в 2026 году ожидаем снятия всех ограничений со стороны Роспотребнадзора, ориентировочно – в феврале–марте. Примерно два–три месяца нужно отельерам, чтобы подготовиться к приему гостей на лето, — рассказал Мкртчян.

Турэксперт отметил, что купальный сезон в Анапе начинается поздно — не раньше конца мая. По его словам, это позволит успеть подготовить туристическую инфраструктуру.

Ранее сообщалось, что специалисты завершили работы по сбору осевшего мазута с морского дна в прибрежной зоне Анапы и Темрюкского района. Всего за время операции они провели более 21,5 тысячи погружений, собрав свыше 2 тысяч тонн мазута в 22,5 тысячи мешков, последние 443 были подняты у причала в поселке Джемете.