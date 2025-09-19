Раскрыты цифры масштабной операции по очистке дна около Анапы Водолазы подняли свыше двух тысяч тонн мазута у берегов Анапы

Специалисты завершили работы по сбору осевшего мазута с морского дна в прибрежной зоне Анапы и Темрюкского района, сообщили в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края. Всего за время операции они провели более 21,5 тысячи погружений, собрав свыше 2 тысяч тонн мазута в 22,5 тысячи мешков, последние 443 были подняты у причала в поселке Джемете.

Всего очистку проводили на 19 участках, расстояние между крайними местами проведения таких подводных работ — почти 14 километров. Это прибрежные зоны Анапы, поселка Джемете, села Витязево, а также поселков Веселовка, Волна и Артющенко в Темрюкском районе, — сказано в публикации.

Ранее глава Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе рассказала, что этим летом преимущественно из-за обстановки в Анапе произошел спад спроса на организованный внутренний туризм. По ее словам, снижение составило от 10% до 13%.

До этого в Анапе обязали надевать бахилы перед походом на пляж. Объявление с таким требованием появилось в одном из местных санаториев. Требование связано с разливом нефтепродуктов в районе Керченского пролива.