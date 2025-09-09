В России зафиксировали спад спроса на внутренний туризм Глава АТОР: спрос на внутренний туризм снизился на 10-13%

Этим летом преимущественно из-за обстановки в Анапе произошел спад спроса на организованный внутренний туризм, заявила глава Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе на пресс-конференции, посвященной подведению итогов летнего туристического сезона и основным трендам бархатного сезона. По ее словам, снижение составило от 10 до 13%, передает корреспондент NEWS.ru.

Конечно, очень существенную роль сыграла Анапа. <...> В Краснодарском крае минимальный прирост или его практически нет именно за счет Анапы. Рост демонстрируют Калининград, Дагестан, Кавказские Минеральные Воды, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Москва и Московская область. Но этот прирост не позволил нивелировать значительное падение на основном массовом направлении — Краснодарском крае. Погода также сыграла свою роль, — сказала Ломидзе.

Ранее туристов в Анапе обязали надевать бахилы перед походом на пляж. Объявление с таким требованием появилось в одном из местных санаториев. Требование связано с разливом нефтепродуктов в районе Керченского пролива. Руководство пояснило, что отдыхающие приносят с побережья мазут и грязь. Несмотря на запрет, многие продолжают купаться в море.