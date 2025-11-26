День матери
26 ноября 2025 в 13:27

В АТОР назвали среднюю стоимость новогодних туров на курортах России

АТОР: средняя стоимость новогодних туров начинается от 50 тыс. рублей

Оркестр Дедов Морозов встречает гостей Крыма на Железнодорожном вокзале в Симферополе Оркестр Дедов Морозов встречает гостей Крыма на Железнодорожном вокзале в Симферополе Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Средняя стоимость новогодних туров в России начинается от 50 тыс. рублей, сообщила NEWS.ru глава Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. По ее словам, это будут три-четыре дня либо на Новый год, либо на Рождество. Она добавила, что при этом верхняя граница «крымского турпакета» на Новый год соответствует нижнему пределу затрат в Краснодарском крае.

Средняя стоимость новогодних туров — около 50 тыс. на четыре дня. Это Крым. Верхний предел около 150 тыс. — без перелета, только размещение. Это на четыре-пять дней. Традиционно наши туристы берут либо Новый год, либо Рождество. Целиком 12 дней бывает редко, — заявила она.

Ранее Ломидзе заявила, что самым дорогим туром о России оказалось путешествие на Байкал. Семья из четырех человек за поездку на восемь дней без учета стоимости перелета заплатила 4,3 млн рублей.

До этого глава АТОР заявила, что этим летом преимущественно из-за обстановки в Анапе произошел спад спроса на организованный внутренний туризм. Она уточнила, что снижение составило от 10 до 13%. В то же время российские путешественники показали интерес к отдыху в Калининграде, Дагестане, Санкт-Петербурге и Москве.

