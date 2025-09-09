Глава АТОР составила топ-3 самых дорогих туров прошедшего лета

Самый дорогой тур летом 2025 года был продан за 34 млн рублей, заявила глава Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в рамках пресс-конференции, посвященной подведению итогов летнего туристического сезона. По ее словам, речь идет о путевке в Турцию, которую приобрела компания из шести человек, передает корреспондент NEWS.ru.

Самый дорогой тур в выездном туризме на шесть человек на месяц с лишним на вилле в комплексе Max Royal в Турции — 34 млн рублей, — подчеркнула она.

Что касается самого дорогого тура по России, то им оказалось путешествие на Байкал, отметила руководитель АТОР. Семья из четырех человек за поездку на восемь дней без учета стоимости перелета заплатила 4,3 млн рублей. Наиболее экзотичным вариантом стал въездной тур в Подмосковье для арабских гостей. Трехдневная программа с катанием на танках обошлась им в $31 тыс. (2,5 млн рублей) с человека, резюмировала Ломидзе.

Ранее глава АТОР заявила, что этим летом преимущественно из-за обстановки в Анапе произошел спад спроса на организованный внутренний туризм. Она уточнила, что снижение составило от 10 до 13%. В то же время российские путешественники показали интерес к отдыху в Калининграде, Дагестане, Санкт-Петербурге и Москве.