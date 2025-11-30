День матери
30 ноября 2025 в 09:13

Обломок БПЛА повредил частный дом в Анапе

В Анапе обломком БПЛА был поврежден частный дом

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В Анапе обломки беспилотного летательного аппарата повредили частный дом, сообщил оперативный штаб Краснодарского края в Telegram-канале. Частично разрушена крыша здания в дачном кооперативе.

Никто не пострадал. На месте инцидента задействованы экстренные службы. Специалисты проводят оценку ущерба.

Минувшей ночью силы ПВО успешно нейтрализовали и перехватили 33 украинских беспилотника. Согласно предоставленным данным от Минобороны России, 16 аппаратов были уничтожены над Ростовской областью, семь — над Краснодарским краем, три — над Белгородской областью и один — над Курской областью. Кроме того, шесть беспилотников были сбиты над акваторией Черного моря.

Также губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что ночью украинские беспилотники атаковали несколько населенных пунктов. Средства ПВО успешно нейтрализовали 16 дронов, никто из людей не пострадал. В результате нападения в Новошахтинске на одном из промышленных объектов возник пожар. Возгорание, охватившее площадь 50 квадратных метров, было быстро ликвидировано.

