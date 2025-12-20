В России построят опытный образец нового самолета

Российские инженеры создают региональный самолет «Ладога», предназначенный для замены моделей Ан-24, Ан-26 и Як-40, сообщили в Минпромторге РИА Новости. Новая машина вместимостью до 44 человек должна получить также грузопассажирский вариант, а в дальнейшем планируется выпуск удлиненной версии на 58 мест.

По программе ТВРС-44 в настоящее время ведется работа по изготовлению опытного образца воздушного судна, — говорится в сообщении.

Ранее в Минпромторге РФ заявили, что первый полет многофункционального самолета «Байкал» с российским двигателем ВК-800 запланирован на скорое время. Там также добавили, что пробные экземпляры самого летательного аппарата и его мотора уже произведены.

Кроме того, глава Ростеха Сергей Чемезов сообщил о начале переговоров между Россией и Индией по совместному производству самолетов Superjet и Ил-114. Стороны заключили меморандум о партнерстве между Объединенной авиационной корпорацией (ОАК) и индийской компанией Hindustan Aeronautics Limited.

Также руководитель Росавиации Дмитрий Ядров заявил, что ведомство совместно с аэрокосмической компанией «Бюро 1440» занимается разработкой системы для доступа в спутниковый интернет на бортах воздушных судов. Этот проект, по его словам, осуществляется в рамках создания российской низкоорбитальной спутниковой группировки.