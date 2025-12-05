ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
05 декабря 2025 в 14:32

Раскрыты детали российско-индийского авиапроекта

Чемезов: Россия и Индия обсуждают совместный выпуск Superjet и Ил-114

Ил-114-300 Ил-114-300 Фото: Нина Падалко/ РИА Новости / Пресс-служба ОАК
Россия и Индия начали обсуждать совместное производство самолетов Superjet и Ил-114, сообщил глава «Ростеха» Сергей Чемезов. По его словам, которые передают «Известия», стороны уже подписали меморандум о сотрудничестве между российской Объединенной авиационной корпорацией и индийской Hindustan Aeronautics Limited.

В гражданской сфере «Ростех» впервые участвует в переговорах. Мы начали уже обсуждать тему совместного производства Superjet и Ил-114, — рассказал Чемезов.

Ранее сообщалось, что Индия может арендовать у России атомную подводную лодку. По данным СМИ, сумма сделки составит около $2 млрд. Нью-Дели рассчитывает получить корабль в течение двух лет. График поставки может сдвинуться, однако стороны считают сроки реалистичными.

До этого стало известно, что Нью-Дели планирует начать переговоры о закупке российских истребителей Су-57 и ЗРК С-500. По мнению аналитиков, это «может осложнить любую торговую сделку» с Соединенными Штатами, которые последовательно выступают против подобных закупок.

