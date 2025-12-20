Наступление ВС РФ на Запорожье 20 декабря: жесткие бои, успехи в Гуляйполе

Российские эксперты и военкоры продолжают обсуждать текущую ситуацию в Запорожской области, где ВС РФ ведут наступление. Какие последние новости об этом выходили сегодня, 20 декабря 2025 года, что сейчас происходит у Запорожья, Гуляйполя, Орехова, Работино, Пятихаток, Степового, Степногорска, Малой Токмачки, Приморского?

Бои и события на Запорожском направлении в субботу, 20 декабря: обстановка на фронте сегодня

«Российская армия продолжает закручивать позиции ВСУ в Гуляйполе с юга. Бои идут уже в городской застройке, практически в центре города. Как и в Купянске идут позиционные качели — ВСУ пытаются контратаковать при первой же возможности, однако ресурса отбиваться и атаковать одновременно становится все меньше», — передает «Военная хроника».

Военкор Юрий Котенок отметил, что российская армия продолжает наступление на Запорожье с востока и ведет успешные бои за Гуляйполе.

«Наши подразделения форсировали р. Гайчур на трех участках, продолжают расширять их и давят в направлении Косовцево и Терноватого (с плацдармов западнее Доброполья и Нового Запорожья), в направлении Братского и Андреевки из Герасимовки и в направлении Заречного и Терноватого из Песчановки и Нечаевки, практически не давая продыху противнику. Противник бросает в бой резервы, пытается отбить плацдармы и отбросить наши подразделения за р. Гайчур, несет большие потери. Особенно ожесточенные бои — в районе Андреевка — Братское — Герасимовка. Наши штурмовые группы атакуют из южной части Андреевки в сторону центра и во взаимодействии с подразделениями, атакующими из Герасимовки, выбивают противника из опорного пункта за мостом на берегу р. Гайчур. Большая часть Гуляйполя — под контролем наших штурмовиков», — добавил он.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

«Синяя Z Борода» пишет, что в восточной части Гуляйполя российские войска достигли центра, установив контроль над оставшимися домами к востоку от улицы Мира, включая ряд складов.

«В южной части Гуляйполя происходит закрепление на улице Кооперативной. На западе начат штурм района Цветной с большим количеством многоэтажек. Это важнейший в плане логистики район, обеспечивающий подвоз боепитания нацистам со стороны Зализничного. Сейчас установлен контроль над перекрестком Вишневой улицы и Пологовским Шляхом — главной автомагистрали Гуляйполя. В данный момент бои сместились к школе, которая находится прямо напротив жилых домов и по традиции является большим опорным пунктом врага. С севера ближе к центру взят под контроль больничный комплекс и несколько 3-этажных жилых домов», — добавил автор канала.

Военный блогер Олег Царев отметил, что на Запорожском направлении упорные бои идут в Степногорске, продолжается сражение за Приморское.

«В Лукьяновке ВС РФ зацепились за дома на западной окраине села. В районе Каменки-Днепровской ВСУ вновь бьют по жилым кварталам, погиб местный житель. Владимир Путин заявил о контроле 50% Гуляйполя. Противник признает, что ВС РФ занимают новые позиции в южной части города. Наши бойцы наращивают давление в районе Косовцево. В районе Терноватого и Герасимовки ВС РФ отбили 9 контратак противника. Продолжаются бои в Братском и Андреевке», — добавил он.

Минобороны РФ вчера заявило, что подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ и в результате решительных действий освободили населенные пункты Песчаное, Герасимовка Днепропетровской области и Варваровка Запорожской области.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, двух штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны», — добавили в МО РФ.

Читайте также:

Уход со сцены, слухи о внебрачной дочери и болезни: как живет Лев Лещенко

Свирепый ураган и дубак до −20? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Двойник, роман с Ветлицкой, зарубежные активы: как живет Дмитрий Маликов