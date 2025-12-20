Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 декабря 2025 в 11:29

Почему не работает WhatsApp 20 декабря: где сбои в РФ, когда заблокируют

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Сегодня, 20 декабря, россияне столкнулись с массовым сбоем в работе WhatsApp (принадлежит Meta, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). В чем причины? Что сказал президент РФ Владимир Путин о замедлении мессенджеров?

Где в России не работает WhatsApp 20 декабря

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», в субботу, 20 декабря, пользователи WhatsApp столкнулись с некорректной работой приложения как на мобильных, так и на стационарных устройствах. Жалобы поступают на длительную отправку сообщений, отсутствие оповещений, сбои при загрузке фото, видео и совершении звонков, а также полное отсутствие доступа к мессенджеру.

Порядка 32% сообщений о сбоях в работе WhatsApp 20 декабря приходятся на Москву, 18% — на Свердловскую область, 6% — на Санкт-Петербург, Башкирию, Кузбасс, Красноярский и Краснодарский края, Ульяновскую и Нижегородскую области, 3% — на Челябинскую область.

Почему не работает WhatsApp 20 декабря

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии затронул вопрос функционирования зарубежных мессенджеров на территории России, заявив, что их ключевая проблема заключается в соблюдении российского законодательства.

«В отношении Telegram и других мессенджеров проблема только в одном — в соблюдении российских законов. И проблема этих мессенджеров заключалась в том, что политическое руководство их стран не давало им возможности соблюдать наши законы, накладывая определенные ограничения. Этим и были вызваны соответствующие действия по замедлению, по скоростям и так далее. Нужно ли было это делать? Конечно», — уточнил он.

Роскомнадзор с начала декабря начал последовательно вводить ограничения на работу WhatsApp. В ведомстве обратили внимание, что мессенджер используется для организации и проведения терактов в стране, а также для мошенничества.

«Рекомендуем переходить на национальные сервисы. В случае если требования российского законодательства так и не будут выполнены мессенджером, то он будет полностью заблокирован», — предупредили в РКН.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Когда полностью заблокируют WhatsApp в России

Зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в беседе с NEWS.ru предположил, что WhatsApp продолжит работать в России до Нового года, однако позднее будет заблокирован.

«Я думаю, что до Нового года полной блокировки WhatsApp не будет. Десятки миллионов наших граждан привыкли к этому мессенджеру. Считаю, что применение таких мер займет примерно два или три месяца. Я надеюсь, что все-таки до Нового года мы еще сможем через WhatsApp что-то пересылать», — отметил он.

Можно ли «разблокировать» WhatsApp

В Сети появились сообщения, что смена языка интерфейса в смартфоне может улучшить работу и «разблокировать» WhatsApp, однако директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров заверил, что это фейк.

«Это фейк, не имеющий технического обоснования. Блокировка работает на уровне сетевой инфраструктуры, и локальные настройки приложения на нее не влияют», — объяснил эксперт.

