США пригрозили задержанием прибывающим в страну детям-нелегалам

Сотрудники службы таможенного и пограничного контроля Соединенных Штатов начали оказывать давление на прибывающих в страну детей-нелагалов, если они не имеют сопровождения, сообщает британская газета The Guardian со ссылкой на правительственный документ. Он зачитывается таким несовершеннолетним в течение первых дней после въезда в страну.

Если вы решите обратиться к иммиграционному судье или выразите опасение по поводу возвращения в свою страну, вы можете ожидать следующего: вас поместят под стражу правительства США на длительный период времени, — говорится в документе.

Уточняется, что если ребенку исполнится 18 лет, пока он находится под стражей пограничной службы, его передадут иммиграционной и таможенной полиции. Вскоре после этого несовершеннолетних депортируют.

Ранее перед Белым домом прошла акция протеста, собравшая более 100 человек. Участники выступили с резкой критикой администрации президента США Дональда Трампа, требуя отставки республиканца. Главным объектом их недовольства стали жесткие меры в отношении нелегальных мигрантов.