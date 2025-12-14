Перед Белым домом собрались противники миграционной политики Трампа Протестующие у Белого дома потребовали ухода Трампа из-за миграционной политики

У стен Белого дома прошла акция протеста, собравшая более 100 человек, передает ТАСС. Участники выступили с резкой критикой администрации президента США Дональда Трампа, требуя отставки республиканца. Главным объектом их недовольства стали жесткие меры в отношении нелегальных мигрантов.

Манифестанты, собравшиеся по инициативе ряда левых и антивоенных организаций, пришли с плакатами «Трамп должен уйти прямо сейчас», «Объявите импичмент Трампу» и «Остановите Трампа». Выступающие называли политику Вашингтона «фашистской», а скандируемый лозунг «Трамп должен уйти!» стал главным девизом митинга. Центральной темой протеста стала критика масштабных депортаций нелегальных мигрантов.

Политика президента, который еще до инаугурации подписал указ о чрезвычайном положении на границе с Мексикой, продолжает вызывать ожесточенное сопротивление. Его оппоненты последовательно обвиняют администрацию в чрезмерной жесткости и нарушении прав человека.

Ранее Трамп заявил, что многие европейские страны вскоре станут нежизнеспособными. По словам хозяина Белого дома, причиной такого развития событий может стать катастрофическая миграционная политика Брюсселя.