14 декабря 2025 в 01:07

Перед Белым домом собрались противники миграционной политики Трампа

Протестующие у Белого дома потребовали ухода Трампа из-за миграционной политики

Белый дом, Вашингтон Белый дом, Вашингтон Фото: Christy Bowe/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
У стен Белого дома прошла акция протеста, собравшая более 100 человек, передает ТАСС. Участники выступили с резкой критикой администрации президента США Дональда Трампа, требуя отставки республиканца. Главным объектом их недовольства стали жесткие меры в отношении нелегальных мигрантов.

Манифестанты, собравшиеся по инициативе ряда левых и антивоенных организаций, пришли с плакатами «Трамп должен уйти прямо сейчас», «Объявите импичмент Трампу» и «Остановите Трампа». Выступающие называли политику Вашингтона «фашистской», а скандируемый лозунг «Трамп должен уйти!» стал главным девизом митинга. Центральной темой протеста стала критика масштабных депортаций нелегальных мигрантов.

Политика президента, который еще до инаугурации подписал указ о чрезвычайном положении на границе с Мексикой, продолжает вызывать ожесточенное сопротивление. Его оппоненты последовательно обвиняют администрацию в чрезмерной жесткости и нарушении прав человека.

Ранее Трамп заявил, что многие европейские страны вскоре станут нежизнеспособными. По словам хозяина Белого дома, причиной такого развития событий может стать катастрофическая миграционная политика Брюсселя.

Дональд Трамп
мигранты
США
протесты
