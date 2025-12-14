«Прямое нарушение»: в МИД РФ указали на изменение баланса сил на Балканах

«Прямое нарушение»: в МИД РФ указали на изменение баланса сил на Балканах Лавров: РФ считает опасным уклон на наращивание военного потенциала на Балканах

Россия фиксирует опасные тенденции, связанные с наращиванием военного потенциала и изменением баланса сил на Балканах, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в статье для сербской газеты «Политика». Публикация приурочена к 30-летию подписания Дейтонского мирного соглашения.

Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что западные покровители Приштины годами игнорируют положения резолюции Совета Безопасности ООН 1244, гарантирующей территориальную целостность Сербии. По его словам, признав односторонне провозглашенную независимость Косова, они поощряют действия местных властей, включая формирование незаконной «армии».

Инициируют создание военных альянсов, в которых Приштина участвует наравне с суверенными государствами. Налицо опасные тенденции наращивания военного потенциала и изменения баланса сил на Балканах, — указал Лавров.

Российская позиция состоит в том, что политика западных стран в регионе дестабилизирует ситуацию и подрывает действующие международно-правовые основы урегулирования. Министр указал на риски, связанные с попытками изменения сложившегося баланса сил.

Ранее основатель партии «Движение социалистов» и экс-вице-премьер страны Александр Вулин отметил, что проевропейские члены правительства и оппозиция в Сербии хотят отнять имущество России. По его словам, эти силы также призывают изъять «Нефтяную индустрию Сербии» (NIS), однако эта ситуация не разрешится без участия Москвы.