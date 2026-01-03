«Никто не имеет права»: в Белграде заявили об «атаке» США на Сербию

Санкции, введенные Соединенными Штатами против сербской компании NIS, представляют собой целенаправленное нападение Вашингтона на Сербию, а не являются результатом действий России, заявил в интервью ТАСС бывший вице-премьер Сербии, председатель Наблюдательного совета «Сербиягаз» Александр Вулин. По его словам, сербы не имеют права сердиться на Россию, поскольку причиной ограничений является сознательная политика США.

Не Россия ввела санкции против Сербии, Америка ввела санкции против Сербии. Никто в Сербии не имеет права сердиться на российскую позицию, потому что Россия этого не вызвала. Это не ошибка России. Это даже не ошибка Америки — это намерение США. Это атака Америки на Сербию, — сказал Вулин.

Ранее посол Российской Федерации в Сербии Александр Боцан-Харченко допустил возможность введения Соединенными Штатами вторичных санкционных мер против банковского сектора балканской страны вследствие ограничений, наложенных на NIS. По его словам, подобные шаги могут оказаться для государства тяжелыми, однако дипломат выразил надежду, что до их реализации дело не дойдет.

Кроме того, представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила на брифинге, что идея разрыва связей между Россией и Сербией является недостижимой целью для Европейского союза. По ее словам, государства сообщества стремятся вынудить Белград поддержать антироссийские ограничительные меры.