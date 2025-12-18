Новый год-2026
18 декабря 2025 в 15:42

Захарова рассказала, как ЕС пытается отдалить Сербию от России

Захарова: ЕС пытается заставить Сербию присоединиться к санкциям против России

Представитель МИД РФ Мария Захарова Представитель МИД РФ Мария Захарова Фото: МИД РФ
Разрыв связей России и Сербии является несбыточной мечтой ЕС, заявила на брифинге представитель МИД РФ Мария Захарова. Она пояснила, что страны сообщества пытаются заставить Белград присоединиться к санкциям против Москвы. Дипломат подчеркнула, что действия Евросоюза могут нанести большой вред Сербии.

ЕС пытается буквально заставить Сербию присоединиться к антироссийским санкциям с целью столкнуть наши государства, — сказала Захарова.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Запад несет всю ответственность за крах Югославии. Он рассказал, что в разгар кризиса на Балканах западные правительства делали все, что им хотелось, игнорируя Устав ООН и другие международные нормы.

До этого сербский президент Александр Вучич отметил, что Белград будет занимать свою собственную, независимую сторону в возможном конфликте между Россией и Европой. По его словам, республика будет стремиться к миру и не станет участвовать в боевых действиях. В конце ноября Вучич отверг обвинения политических оппонентов в резком ухудшении отношений с Россией.

