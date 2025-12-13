«Никаких гадких вопросов»: Лукашенко поставил журналистке строгое условие

Президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил журналисту телеканалу Newsmax TV не задавать ему неприятных вопросов о действующих лидерах США, России и Китая — Дональде Трампе, Владимире Путине и Си Цзиньпине. Однако тут же он добавил, что это просьба была шуткой. Фрагмент опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».

Я убежденный сторонник Трампа. У меня есть родственник, близкий родственник — президент России. И есть очень хороший мой друг. Давних времен, еще до времен, когда он руководил государством. Это Си Цзиньпин. Поэтому никаких гадких вопросов в отношении этих трех лиц не задавайте, — сказал он.

Ранее спецпосланник США по Белоруссии Джон Коул доставил в Минск личное послание от Дональда Трампа и его супруги Мелании Лукашенко. Они выразили признательность белорусской стороне и лично президенту за оказанное гостеприимство американской делегации в республике.

До этого президент Белоруссии положительно оценил попытки США содействовать разрешению украинского конфликта. Глава государства также отметил, что американский лидер искренне стремится к прекращению боевых действий.