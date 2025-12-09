ТИЭФ'25
09 декабря 2025 в 12:26

Лукашенко оценил роль Трампа в переговорах по Украине

Лукашенко: Белоруссия приветствует переговоры по Украине и ценит вклад Трампа

Александр Лукашенко Александр Лукашенко Фото: kremlin.ru/Сергей Бобылёв/ РИА «Новости»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко положительно оценил попытки США содействовать разрешению украинского конфликта, передает агентство БелТА. Глава государства также отметил, что американский лидер Дональд Трамп, по его мнению, искренне стремится к прекращению боевых действий.

Лукашенко заявил, что, несмотря на возможные попытки приуменьшить роль Трампа, тот проявил себя с лучшей стороны в данном вопросе. Глава государства подчеркнул, что приветствует сам факт ведения переговоров по урегулированию ситуации на Украине.

Как бы тут ни пытались принизить роль Трампа, он молодец в этом плане. Вчерашние его заявления мимо народа не пройдут. Он хочет остановить войну, как он говорит, для того, чтобы не гибли люди. Можно вокруг этого куролесить и говорить что угодно. Но что скажешь против того, что делают сегодня американцы? — сказал Лукашенко.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Вашингтон еще не проинформировал Москву о каких-либо итогах своих переговоров с Киевом. По его словам, Россия и Соединенные Штаты продолжают поддерживать диалог.

