«Мы не слышали»: Песков ответил на вопрос о переговорах США и Украины

«Мы не слышали»: Песков ответил на вопрос о переговорах США и Украины Песков: Россия не получила от США информацию о результатах диалога с Украиной

Вашингтон еще не проинформировал Москву о каких-либо итогах своих переговоров с Киевом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Россия и Соединенные Штаты продолжают поддерживать диалог, передает ТАСС.

Контакты осуществляются. Но пока обсуждения не продолжались. Поэтому каких-то заявлений конкретных из Киева мы не слышали. До нас результаты пока не доводились. Но давайте не будем забывать, что фактически только накануне закончились контакты во Флориде, — сказал пресс-секретарь президента.

Ранее представитель Кремля отметил, что существуют опасения по поводу возможного изменения американской национальной стратегии после прихода следующих администраций. При этом Песков подчеркнул, что нынешний курс Белого дома вызывает у Москвы уважение.

Кроме того, Песков заявил, что стороны, вовлеченные в процесс урегулирования украинского кризиса, осознают необходимость ведения соответствующей работы в условиях конфиденциальности. По его словам, любые иные форматы взаимодействия не являются продуктивными.