08 декабря 2025 в 13:28

Песков раскрыл, что Кремлю нравится в США

Песков: Кремль опасается смены нацстратегии США при следующих администрациях

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Существуют опасения, что национальная стратегия США может измениться при следующих администрациях, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Как передает ТАСС, представитель Кремля отметил, что при этом текущий подход Белого дома вызывает уважение у России.

Мы знаем, что разные администрации придерживаются разных точек зрения, занимаются разной нюансировкой во внешней политике. Вот такая нюансировка, которую мы видим в новой концепции, она безусловно, нам импонирует, — сказал Песков.

Ранее СМИ писали, что в новой стратегии национальной безопасности США, опубликованной 5 декабря, отсутствует критика России, а легитимность руководства Европейского союза поставлена под сомнение. В документе выделены два ключевых направления: урегулирование украинского конфликта и восстановление «величия Европы». Использовавшаяся формулировка о России как об «угрозе США» из текста исключена, также пересмотрены некоторые аспекты в области международных отношений.

Песков в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным заявил, что обновленная стратегия США создает основу для конструктивной работы по разрешению украинского кризиса. Он также отметил, что многие внесенные изменения согласуются с российской позицией.

До этого сообщалось, что новая стратегия означает отказ Вашингтона от концепции единоличного мирового доминирования из-за связанных с ней высоких затрат. Вместо этого Белый дом намерен сосредоточиться на Западном полушарии и Индо-Тихоокеанском регионе как на зонах своих исключительных интересов.

