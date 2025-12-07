В Кремле дали оценку новой стратегии нацбезопасности США

В новой стратегии национальной безопасности США виден залог конструктивной работы по урегулированию конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным. Он также отметил, что внесенные корректировки во многом соответствуют российскому видению.

Те корректировки, которые мы видим, я бы сказал, они соответствуют во многом и нашему видению. И, наверное, можно надеяться на то, что это может быть таким скромным залогом того, что удастся конструктивно продолжить совместную работу над поисками мирного урегулирования по Украине как минимум, — пояснил Песков.

Ранее сообщалось, что при помощи новой стратегии нацбезопасности Соединенные Штаты решили отойти от единоличного доминирования в мире. Такое решение было обусловлено высокими затратами Вашингтона. Вместо единоличного управления Белый дом собирается сосредоточиться на западном полушарии и Индо-Тихоокеанском регионе — в сфере своих исключительных интересов.

Белый дом опубликовал новую доктрину по нацбезопасности 5 декабря. В документе убрали упоминание о России как «угрозе США». Также в стратегии изменили интерпретацию некоторых вопросов в международных отношениях.