В новой стратегии национальной безопасности США избегается критика России, а легитимность руководства ЕС ставится под вопрос, заявили в издании The Telegraph. Журналисты уточнили, что в документе обозначены два приоритетных направления работы: завершение украинского кризиса и возрождение «величия Европы».

Звучит обнадеживающе, но европейские лидеры с тревогой отмечают, что документ старательно избегает какой-либо критики в адрес России, при этом решительно ставя под сомнение их собственную легитимность, — уточнили аналитики.

Отмечается, что Белый дом опубликовал новую доктрину по нацбезопасности 5 декабря. В документе убрали упоминание о России как угрозы США. Также в стратегии изменили интерпретацию некоторых вопросов в международных отношениях.

Ранее американский посол при НАТО Мэттью Уитакер на форуме в Катаре заявил, что Россия не собирается нападать на Североатлантический альянс. По его словам, если такая вероятность существует, то она очень низкая. Уитакер отметил, что члены НАТО, включая Вашингтон, серьезно относятся к обязательствам в рамках пятой статьи договора организации.