06 декабря 2025 в 14:37

В США встали на защиту России после обвинений в планах атаковать НАТО

Посол США при НАТО Уитакер не считает, что Россия собирается напасть на Альянс

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Россия не собирается нападать на Североатлантический альянс, заявил американский посол при НАТО Мэттью Уитакер на форуме в Катаре. По его словам, которые приводит ТАСС, если такая вероятность существует, то она очень низкая.

Я не думаю, что это произойдет в ближайшее время, если вообще произойдет, я думаю, вероятность очень низкая, — подчеркнул посол.

Уитакер отметил, что члены НАТО, включая Вашингтон, серьезно относятся к обязательствам в рамках пятой статьи договора организации. Согласно соответствующему пункту, если участник блока становится жертвой нападения, остальные будут считать это посягательством на весь Альянс.

Ранее российский посол в Лондоне Андрей Келин сообщил о беспокойстве на фоне заявлений в Великобритании и Европе об угрозе, которую якобы представляет РФ. При этом, по словам дипломата, Москва не представляет никакой угрозы ни для Соединенного Королевства, ни для ЕС.

Также главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил, что Киев допускает продолжение вооруженного конфликта с Россией без помощи Соединенных Штатов, рассчитывая на поддержку Европы. При этом он выразил надежду, что этого не произойдет.

