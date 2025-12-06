ТИЭФ'25
06 декабря 2025 в 11:23

Сырский ответил, может ли Киев противостоять России без поддержки США

Сырский заявил о готовности Украины продолжать конфликт с РФ без поддержки США

Киев допускает продолжение вооруженного конфликта с Россией без помощи США, рассчитывая на поддержку Европы, заявил главком ВСУ Александр Сырский в интервью Sky News. При этом он выразил надежду, что этого не произойдет.

Мы надеемся, что они продолжат оказывать полную поддержку. Но мы также надеемся, что наши европейские партнеры и союзники, если потребуется, будут готовы предоставить все необходимое, — отметил он.

До этого Сырский заявил, что отказ от территорий является неприемлемым условием для Украины в урегулировании кризисной ситуации. В частности, он предложил закрепить границы страны по текущей линии фронта. Также главнокомандующий Вооруженными силами Украины также призвал добиться прекращения огня, а затем сесть за стол переговоров.

До этого спецпредставитель по инвестиционному сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев дал резкую оценку политике канцлера Германии Фридриха Мерца. По его словам, немецкий политик своей позицией подрывает мирный процесс и наносит ущерб Западу.

