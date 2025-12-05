Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 декабря 2025 в 02:02

«Ты даже не в игре»: Дмитриев жестко прошелся по канцлеру ФРГ

Глава РФПИ Дмитриев: канцлер ФРГ Мерц дискредитировал себя разжиганием войны

Резкую оценку политике канцлера ФРГ Фридриха Мерца дал специальный представитель по инвестиционному сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в социальной сети Х. По его словам, немецкий политик своей позицией подрывает мирный процесс и наносит ущерб Западу.

Дмитриев отреагировал на публикацию издания Der Spiegel, в которой сообщалось о призыве Мерца к президенту Украины Владимиру Зеленскому быть крайне осторожным с американскими переговорщиками. В своем посте российский спецпредставитель подчеркнул, что канцлер ФРГ находится вне игры.

Ты себя дискредитировал разжиганием войны, саботажем мира, нереалистичными предложениями, самоубийством западной цивилизации, миграцией и упрямой глупостью, — написал он.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон и Фридрих Мерц опасаются, что Вашингтон может предать Украину и Европу. Возможные риски политики обсудили в ходе телефонного разговора с другими европейскими лидерами и Зеленским. Мерц также предостерег, что президенту Украины следует проявлять особую осторожность в ближайшие дни, подчеркнув, что в текущей ситуации ведется игра интересов как с Киевом, так и с Берлином.

