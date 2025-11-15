Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 ноября 2025 в 07:45

В Геленджике оштрафовали блогера за подпись к видео Алаудинова

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Геленджикский городской суд привлек к административной ответственности и назначил штраф блогеру Оксане Кобелевой за размещение поста с видеозаписью заместителя начальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-лейтенанта Апты Алаудинова, передает ТАСС. В материале указано, что под публикацией была размещена подпись, дискредитирующая ВС РФ.

Кобелева признана виновной в совершении административного правонарушения, ей назначено административное наказание в виде штрафа 30 тыс. рублей, — уточнили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Кобелева, как сказано в статье, не признала свою вину. При этом известно, что аудитория блогера составляет более 10 тыс. человек.

Ранее в Севастополе женщину осудили на 5,5 года за дискредитацию ВС РФ. Речь идет о первом в регионе уголовном деле о распространении ложной информации про российских военных. Кроме того, суд запретил виновной размещать обращения или другие материалы в интернете в течение двух лет. Отмечается, что уголовное дело против женщины возбудили по материалам Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Севастополю.

До этого выяснилось, что толкнувшая 13-летнюю девочку на пути в московском метро пенсионерка оказалась оштрафована за дискредитацию Вооруженных сил России. Инцидент произошел в Краснодаре в конце зимы 2025 года. Тогда пенсионерку признали виновной.

