В Геленджике оштрафовали блогера за подпись к видео Алаудинова

Геленджикский городской суд привлек к административной ответственности и назначил штраф блогеру Оксане Кобелевой за размещение поста с видеозаписью заместителя начальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-лейтенанта Апты Алаудинова, передает ТАСС. В материале указано, что под публикацией была размещена подпись, дискредитирующая ВС РФ.

Кобелева признана виновной в совершении административного правонарушения, ей назначено административное наказание в виде штрафа 30 тыс. рублей, — уточнили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Кобелева, как сказано в статье, не признала свою вину. При этом известно, что аудитория блогера составляет более 10 тыс. человек.

