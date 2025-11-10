Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 ноября 2025 в 19:57

Столкнувшая девочку в метро пенсионерка дискредитировала ВС России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Толкнувшая 13-летнюю девочку на пути в московском метро пенсионерка оказалась оштрафована за дискредитацию Вооруженных сил России, сообщает РИА Новости. Инцидент произошел в Краснодаре в конце зимы 2025 года. Тогда пенсионерку признали виновной.

Согласно данным картотеки судов, 18 февраля женщина устроила одиночный пикет в Краснодаре с плакатом, содержащим высказывания против российских властей. За эти действия Первомайский районный суд Краснодара 27 марта признал ее виновной в дискредитации ВС РФ и назначил штраф в размере 30 тыс. рублей.

Инцидент с школьницей произошел 9 ноября на станции метро «Таганская». После падения ребенку помогли подняться находившиеся рядом родители. Потерпевшая физически не пострадала. Женщину арестовали и поместили под стражу на 1 месяц 29 суток. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство. Пенсионерка вину не признала.

Ранее блогер из Иркутска Мария Махмутова получила 2 года 7 месяцев колонии-поселения за дискредитацию ВС РФ. Во время своего стрима она публично оскорбляла военнослужащих. На следующий день после инцидента она извинилась, однако это не спасло ее от возбуждения уголовного дела.

