Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 декабря 2025 в 20:59

Захватившего радиоэфир мигранта будут судить за дискредитацию армии РФ

В Петербурге суд рассмотрит дело мигранта, дискредитировавшего армию по радио

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Суд в Санкт-Петербурге начнет процесс по делу о дискредитации Вооруженных сил РФ в ходе инцидента на радио «Шок», сообщила объединенная пресс-служба городских судов. Отмечается, что в прямой эфир ворвался неизвестный мужчина-мигрант.

Ленинский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал дело об административном правонарушении в отношении Нурлана Акинжанова, привлекаемого по ч. 1 ст. 20.3.3 (дискредитация ВС РФ) КоАП РФ, — говорится в сообщении.

На официальной странице радио «Шок» в социальной сети «ВКонтакте» появилось сообщение о том, что во время прямого эфира в студию ворвался посторонний мужчина. Ведущий Святослав Коровин описал произошедшее. По его словам, во время вечерней программы в дверь студии начали настойчиво стучать. Ведущий не сразу отреагировал, но стук продолжился. Когда он подошел и открыл дверь, стоявший снаружи человек оттолкнул его ударом, ворвался внутрь, занял место у микрофона и объявил о захвате радиостанции. Коровин отметил, что пока гость в студии отвлекал злоумышленника, ему самому удалось вызвать полицию.

До этого блогер из Иркутска Мария Махмутова получила 2 года 7 месяцев колонии-поселения за дискредитацию ВС РФ. Во время своего стрима она публично оскорбляла военнослужащих.

Санкт-Петербург
радио
мигранты
дискредитация ВС РФ
