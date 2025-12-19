Вассерман объяснил слова Алаудинова про «невыросшую спрашивалку»

Командиру спецназа «Ахмат», генерал-лейтенанту Апти Алаудинову, вероятно, передали искаженный смысл обращения, и при личном ознакомлении с посланием он убедится, что претензий к нему нет, заявил депутат Госдумы Анатолий Вассерман в беседе с НСН. Кроме того, парламентарий пообещал в случае чего оказать помощь своему помощнику Роману Носикову, в адрес которого посыпались угрозы.

Полагаю, резкая реакция вызвана тем, что Алаудинов мое сообщение не читал, он знает его только в пересказе — то ли неграмотном, то ли недобросовестном, но явно не соответствующим тексту. В частности, он счел, что все, что я говорил об этой банде агрессивных блогеров, я сказал о нем, — высказался парламентарий.

Вассерман пояснил, что обращался с просьбой признать отсутствие взаимоотношений и какой-либо защиты этих людей. По словам депутата, Алаудинов сказал, что никого из них не знает.

Ранее сообщалось, что поводом для конфликта стал депутатский запрос Вассермана, где он раскритиковал окружение командира. По словам парламентария, вокруг генерала «вьются хороводом» люди, которые считают его инструментом для решения своих проблем с законом, а один из них и вовсе внесен в список террористов. Вассерман призвал Алаудинова «прекратить этот балаган».