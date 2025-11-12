Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 ноября 2025 в 13:12

Россиянку осудили на 5,5 лет за дискредитацию ВС РФ

В Севастополе женщину осудили на 5,5 лет по делу о дискредитации ВС России

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Севастополе женщину осудили на 5,5 лет за дискредитацию ВС РФ, сообщила пресс-служба городской прокуратуры в своем Telegram-канале. Речь идет о первом в регионе уголовном деле о распространении ложной информации про российских военных.

Суд назначил виновной пять лет шесть месяцев и 15 дней в исправительной колонии общего режима, — говорится в сообщении.

Кроме того, суд запретил виновной размещать обращения или другие материалы в интернете в течение двух лет. Отмечается, что уголовное дело против женщины возбудили по материалам Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Севастополю.

Ранее сообщалось, что толкнувшая 13-летнюю девочку на пути в московском метро пенсионерка оказалась оштрафована за дискредитацию Вооруженных сил России. Инцидент произошел в Краснодаре в конце зимы 2025 года. Тогда пенсионерку признали виновной.

До этого блогер из Иркутска Мария Махмутова получила 2 года 7 месяцев колонии-поселения за дискредитацию ВС РФ. Во время своего стрима она публично оскорбляла военнослужащих.

Россия
Севастополь
суды
дискредитация ВС РФ
обвинения
