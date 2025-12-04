Стало известно, чего испугались Мерц и Макрон Der Spiegel: Мерц и Макрон испугались, что США могут предать Украину и Европу

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц в ходе телефонного разговора обсудили с другими европейскими лидерами и Владимиром Зеленским возможные риски, сообщает издание Der Spiegel. Политики опасаются, что Вашингтон может предать Украину и Европу.

Разговор состоялся после встреч делегаций Киева и США во Флориде и перед визитом специального представителя Стива Уиткоффа и предпринимателя Джареда Кушнера в Россию. Макрон выразил опасения относительно того, что США могут оставить Украину без должной поддержки в вопросах территориальной целостности и безопасности.

Мерц также предостерег, что Зеленскому следует проявлять особую осторожность в ближайшие дни, подчеркнув, что в текущей ситуации ведется игра интересов как с Украиной, так и с Германией. Президент Финляндии Александр Стубб добавил, что Европа не должна оставлять Зеленского в одиночестве перед лицом сложных переговоров. Генсек НАТО Марк Рютте поддержал эту точку зрения, отметив важность единства Европы в текущих условиях.

Ранее Макрон предложил ввести мораторий на удары по энергетической инфраструктуре Украины зимой. Соответствующее решение необходимо принять в ближайшее время, убежден президент Франции.