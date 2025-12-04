Макрон озвучил «зимнее» требование для Украины Макрон предложил ввести мораторий на удары по энергетике Украины зимой

Президент Франции Эммануэль Макрон предложил ввести мораторий на удары по энергетической инфраструктуре Украины зимой. Такое решение важно принять в ближайшее время, отметил он на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином, которые транслировались на YouTube-канале AFP.

Мы должны объединить усилия, чтобы в кратчайшие сроки добиться как минимум прекращения огня в форме моратория на удары, нацеленные на инфраструктуру, на грядущую зиму, — подчеркнул глава республики.

Ранее лидер правой французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал Макрона главным противником мирного урегулирования конфликта на Украине. Он подчеркнул, что если бы президент действительно хотел положить конец боевым действиям, то уже бы перестал оказывать Киеву военную и финансовую помощь.

Филиппо также заявил, что у Макрона и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен «горели уши» от речи президента РФ Владимира Путина. Он подчеркнул, что речь идет о словах главы государства о попытке ЕС заблокировать весь переговорный процесс по Украине.