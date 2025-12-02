День матери
02 декабря 2025 в 11:19

На Западе нашли главного противника мира на Украине

Политик Филиппо назвал Макрона главным противником мира на Украине

Эммануэль Макрон Эммануэль Макрон Фото: Telmo Pinto/Keystone Press Agency/Global Look Press
Президент Франции Эммануэль Макрон является главным противником мирного урегулирования конфликта на Украине, написал в социальной сети Х лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Он убежден, что если бы глава государства действительно хотел положить конец боевым действиям, то он бы уже перестал оказывать Киеву военную и финансовую помощь.

Говорит главный противник мира! — заявил Филиппо.

Ранее лидер партии «Патриоты» предположил, что у Макрона могло сильно зазвенеть в ушах. Он высмеял французского лидера после слов президента России Владимира Путина о якобы угрозе Москвы для Европы.

В частности, глава государства заявил, что высказывания о якобы риске нападения России на Европу распространяют жулики. По словам Путина, Москва готова документально закрепить отсутствие планов нападения на европейские государства.

Филиппо также ответил на слова председателя военного комитета НАТО адмирала Джузеппе Каво Драгоне о возможности рассмотрения Альянсом упреждающего удара по России. Он назвал это полным безумием.

