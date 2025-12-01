День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
01 декабря 2025 в 17:29

Во Франции в шоке от идеи НАТО нанести превентивный удар по России

Филиппо раскритиковал идею упреждающего удара НАТО по России

Флориан Филиппо Флориан Филиппо Фото: Barbara Neyman/Keystone Press Agency/Global Look Press
Заявление председателя военного комитета НАТО адмирала Джузеппе Каво Драгоне о возможности рассмотрения альянсом упреждающего удара по России является полным безумием, подчеркнул лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. В своем посте в социальной сети X политик резко осудил переход альянса от оборонительной к наступательной доктрине.

Полное безумие! Знаменитый «оборонительный альянс» так оправдывает свой переход к «наступлению». Будет достаточно любого надуманного или полностью выдуманного повода, чтобы начать войну! — написал Филиппо.

Политик предположил, что в качестве предлога для атаки может быть использован теракт на «Северных потоках» с последующим обвинением России. Филиппо также заявил, что НАТО должно было прекратить существование вместе с окончанием холодной войны, и призвал к выходу Франции из альянса, который, по его мнению, искусственно создает врагов для оправдания своего существования.

Ранее Драгоне заявил, что Альянс рассматривает возможность упреждающих действий в ответ на некоторые шаги России. По его словам, НАТО изучает варианты более активных и превентивных мер, включая сферу кибербезопасности.

Россия
НАТО
Флориан Филиппо
Франция
удары
