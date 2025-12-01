День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
01 декабря 2025 в 09:29

В НАТО допустили возможность «упреждающих действий» против России

Financial Times: в НАТО думают над упреждающими действиями по отношению к России

Джузеппе Каво Драгоне Джузеппе Каво Драгоне Фото: Mauro Scrobogna/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Североатлантический альянс рассматривает возможность перехода к упреждающим действиям в ответ на якобы агрессивные шаги России, сообщил газете Financial Times глава Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне. Он отметил, что альянс изучает возможность действовать «более агрессивно или упреждающе», в том числе, в сфере кибербезопасности.

Мы думаем о том, чтобы действовать более агрессивно и упреждающе вместо того, чтобы реагировать, — сказал Драгоне.

Адмирал признал, что принятие подобного решения сталкивается с юридическими сложностями. Они касаются правовых рамок, юрисдикции и того, кто именно будет совершать такие действия, поскольку это выходит за рамки обычного «способа мышления» НАТО.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о наступлении «важных дней», во время которых «все может измениться». Соответствующее заявление он сделал после телефонного разговора с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Политик сообщил, что планирует продолжить контакты с главой Альянса в ближайшее время.

НАТО
Россия
Европа
атаки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Актриса Поргина отреагировала на слухи об экстренной госпитализации
На популярного рэпера-иноагента завели уголовное дело
Трамп подтвердил переговоры с Мадуро
Рассекречен закрытый чат украинских чиновников для увольнения Ермака
В России нашли способ, как сделать рыбу дешевле
При атаке БПЛА в Каспийске пострадала 12-летняя девочка
Пушилин раскрыл, что происходит на Добропольском выступе
Разрыв между зарплатами бедных и богатых в России сократился
Раскрыта причина массовых жалоб россиян на сроки ремонта авто по ОСАГО
Стало известно о состоянии девочки, раненной при атаке ВСУ на Севастополь
Фаза Луны сегодня, 1 декабря: кому пора стричься, с кем вести переговоры?
Стала известна судьба остатков ВСУ в лесах Волчанска
В Европе предостерегли США от «исторической ошибки огромных масштабов»
Подростков-насильников хотят приравнять к взрослым в суде
Гороскоп 1 декабря: кого ждут новые возможности, кто может потерять любовь?
Готовим легендарный салат цезарь без курицы и креветок, но с секретом
В НАТО допустили возможность «упреждающих действий» против России
В первый день зимы произошла одна из мощнейших вспышек на Солнце
В США рассказали о консультациях с Украиной по территориям
Губернатор вышел на связь после мощного взрыва в Дагестане
Дальше
Самое популярное
Харчо больше не в моде: готовлю уютный грузинский супчик с луком и говядиной — чудо-рецепт
Общество

Харчо больше не в моде: готовлю уютный грузинский супчик с луком и говядиной — чудо-рецепт

Россиянам напомнили о штрафах за украшенные гирляндами окна
Общество

Россиянам напомнили о штрафах за украшенные гирляндами окна

На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут
Общество

На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.