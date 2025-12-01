В НАТО допустили возможность «упреждающих действий» против России Financial Times: в НАТО думают над упреждающими действиями по отношению к России

Североатлантический альянс рассматривает возможность перехода к упреждающим действиям в ответ на якобы агрессивные шаги России, сообщил газете Financial Times глава Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне. Он отметил, что альянс изучает возможность действовать «более агрессивно или упреждающе», в том числе, в сфере кибербезопасности.

Мы думаем о том, чтобы действовать более агрессивно и упреждающе вместо того, чтобы реагировать, — сказал Драгоне.

Адмирал признал, что принятие подобного решения сталкивается с юридическими сложностями. Они касаются правовых рамок, юрисдикции и того, кто именно будет совершать такие действия, поскольку это выходит за рамки обычного «способа мышления» НАТО.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о наступлении «важных дней», во время которых «все может измениться». Соответствующее заявление он сделал после телефонного разговора с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Политик сообщил, что планирует продолжить контакты с главой Альянса в ближайшее время.