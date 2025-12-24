Новый год-2026
SHOT сообщил о взрывах в Тульской области

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Telegram-канал SHOT сообщил о взрывах в Тульской области, в одном из районов наблюдается пожар. Местные власти и Министерство обороны России пока не комментировали эту ситуацию.

Жители Ефремовского района рассказали SHOT, что услышали не менее 10 взрывов начиная с 03:20 мск, в небе мелькали вспышки. SHOT пишет, что, предварительно, система ПВО работала по БПЛА.

Ранее выяснилось, что силы ПВО минувшей ночью сбили 172 беспилотника Вооруженных сил Украины в небе над десятью российскими регионами, о чем информировали в Минобороны РФ. По данным ведомства, подавляющее большинство БПЛА было уничтожено в Брянской области — 110 дронов.

В частности, в Орехово-Борисово, на юге Москвы, прогремел взрыв рядом с полицейским участком на улице Елецкой. На месте происшествия сдетонировал автомобиль. В пресс-службе Следственного комитета сообщили о двух пострадавших сотрудниках ДПС. Ведомство возбудило уголовное дело по данному факту.

Telegram-канал SHOT опубликовал кадры с места взрыва. По данным источника, раненых сотрудников ДПС увезли на скорой помощи с места ЧП. Следователи изучают камеры видеонаблюдения и опрашивают свидетелей. Территория была оцеплена.

