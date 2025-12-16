Новый год-2026
16 декабря 2025 в 11:47

Два человека погибли из-за отравления угарным газом в российском регионе

Мужчина и его жена погибли из-за отравления угарным газом в Тульской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Мужчина и его жена погибли из-за отравления угарным газом в Тульской области, сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ в своем Telegram-канале. По факту смерти двух человек возбуждено уголовное дело. В настоящее время следователи проверяют систему газоснабжения дома и допрашивают свидетелей.

В результате отравления угарным газом скончался мужчина 1997 года рождения и его супруга 1995 года рождения, — говорится в сообщении.

Ранее в Бурятии семья с ребенком погибла в результате отравления угарным газом. Родители установили дизельный генератор после того, как их дом отключили от электроснабжения из-за неоплаченных счетов. Тела двух взрослых и одного ребенка обнаружили в СНТ «Черемушки» в Улан-Удэ 14 декабря.

До этого в Якутии возбудили уголовное дело после массового отравления детей хлором в бассейне города Нерюнгри. Пострадали 13 подростков в возрасте от 11 до 16 лет, у них диагностированы химические ожоги глаз. Следователи начали проверку по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

