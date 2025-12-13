Уголовное дело возбудили после отравления детей хлором в бассейне В Якутии возбудили дело после отравления 13 детей хлором в бассейне Нерюнгри

В Якутии возбуждено уголовное дело после массового отравления детей хлором в бассейне города Нерюнгри, сообщает СУ СК России по региону. Пострадали 13 подростков в возрасте от 11 до 16 лет, у них диагностированы химические ожоги глаз. Следователи начали проверку по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), — говорится в сообщении ведомства.

ЧП произошло вечером 12 декабря. После посещения детьми секции плавания в физкультурно-оздоровительном комплексе несовершеннолетние пожаловались на самочувствие, сообщалось, что они отравились парами хлора. В рамках расследования изучается техническая и санитарная документация бассейна, чтобы установить причины нарушения безопасности.

