13 декабря 2025 в 12:49

Уголовное дело возбудили после отравления детей хлором в бассейне

В Якутии возбудили дело после отравления 13 детей хлором в бассейне Нерюнгри

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
В Якутии возбуждено уголовное дело после массового отравления детей хлором в бассейне города Нерюнгри, сообщает СУ СК России по региону. Пострадали 13 подростков в возрасте от 11 до 16 лет, у них диагностированы химические ожоги глаз. Следователи начали проверку по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), — говорится в сообщении ведомства.

ЧП произошло вечером 12 декабря. После посещения детьми секции плавания в физкультурно-оздоровительном комплексе несовершеннолетние пожаловались на самочувствие, сообщалось, что они отравились парами хлора. В рамках расследования изучается техническая и санитарная документация бассейна, чтобы установить причины нарушения безопасности.

Ранее стало известно, что в Казахстане от массового отравления газом пострадали 52 человека, среди которых 10 детей. Инцидент случился в вагоне поезда в Алма-Ате. По данным городского управления общественного здравоохранения, всех пострадавших немедленно доставили в медицинские учреждения.

дети
уголовные дела
бассейны
Якутия
хлор
