Дети отравились парами хлора в бассейне В Якутии 13 детей в городе Нерюнгри отравились парами хлора в бассейне

Дети отравились парами хлора в бассейне в якутском городе Нерюнгри, информирует РЕН ТВ. По данным источника, количество пострадавших составляет 13 несовершеннолетних.

Медики оказали детям амбулаторную помощь. Обстоятельства и детали происшествия уточняются. Состояние пострадавших не раскрывается.

Ранее в жилом доме в Москве трое человек отравились химическим средством после обработки одной из квартир препаратом от тараканов. Первым себя почувствовал жилец, после чего признаки отравления проявились еще у двух соседей.

В Краснодарском крае учащиеся одной из школ отравились газом во время уроков, сообщили в пресс-службе УМВД России. В ведомстве уточнили, что на биологии дети почувствовали запах, похожий на бытовой газ. После этого у них заболела головы, а одна из школьниц потеряла сознание.

Сообщалось, что в Московском детском театре эстрады на Бауманской улице семье с ребенком стало плохо во время спектакля «Вождь краснокожих». Предварительно, россияне отравились искусственным туманом. Супруги и сын почувствовали едкий запах, а потом слабость и головокружение.