Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
16 ноября 2025 в 13:48

Семья побывала в московском театре и отравилась

Семья с ребенком отравилась искусственным туманом в московском театре

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Telegram-канал Mash сообщил, что в Московском детском театре эстрады на Бауманской улице семье с ребенком стало плохо во время спектакля «Вождь краснокожих», по предварительной информации, из-за искусственного тумана. Супруги вместе с сыном почувствовали едкий запах, а затем слабость и головокружение, после чего вызвали скорую помощь.

Прибывшие врачи предварительно диагностировали у семьи отравление химическими веществами. При этом жалоб от других посетителей не поступало.

Ранее в Улан-Удэ произошел пожар в жилой квартире, из которой эвакуировали троих мальчиков с признаками отравления угарным газом. Все дети были госпитализированы в детскую больницу. Предварительной причиной возгорания назвали неосторожное обращение с огнем.

До этого в гаражном кооперативе Железногорска обнаружили тела четырех молодых людей. По предварительным данным, они погибли от отравления угарным газом. Среди скончавшихся — двое юношей и две девушки в возрасте 22–27 лет. На месте происшествия работают оперативные службы для выяснения всех обстоятельств.

театры
отравления
дети
газы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Детсад выплатит пятилетнему ребенку 280 тыс. рублей после одного инцидента
Магнитные бури сегодня, 16 ноября: что завтра, бессонница, головные боли
«Чтобы сразу насмерть?»: родители пришли в ужас от новой детской площадки
Три человека заживо сгорели в машине в результате ДТП под Волгоградом
Скандал с ширинкой, свингерство, «отмена»: как живет разведенный Дибров
В Гольяновском пруду нашли останки ребенка: фото с места происшествия
В Москве расследуют получение особо крупной взятки сотрудниками ФСИН
В Госдуме отреагировали на слухи о повышении пенсионного возраста
Появился подозреваемый в расчленении ребенка из Гольяновского парка
Во Львове пожаловались на «русскоговорящих котов»
Российский пилот впервые проиграл гоночному роботу в Абу-Даби
В России умерла лишившаяся части черепа из-за рака блогер
Появились новые подробности смерти ребенка, чью голову нашли в пруду
Алиев: Азербайджан завершает строительство Зангезурского коридора
Тыквенный суп, который полюбят даже скептики
В Уссурийске доверчивый таксист лишился денег из-за пассажира
Суд оштрафовал россиянку за продажу товаров с сатанистской символикой
Голова в пруду. Расчлененные останки школьника нашли в Москве: что известно
Собрала все секреты идеального салата цезарь с курицей — вкусно и легко
Секрет идеальных сырников — как в детском саду
Дальше
Самое популярное
Быстрый крем со сгущенкой! Идеальный крем-чиз: подходит для любого десерта
Семья и жизнь

Быстрый крем со сгущенкой! Идеальный крем-чиз: подходит для любого десерта

Буду готовить на Новый год за 10 минут: закусочный рулет из трех ингредиентов — организуем праздничный стол без мороки
Общество

Буду готовить на Новый год за 10 минут: закусочный рулет из трех ингредиентов — организуем праздничный стол без мороки

Картофельные лепешки — хоть на завтрак с маслом, хоть к селедочке с лучком. Очень вкусные и простые
Общество

Картофельные лепешки — хоть на завтрак с маслом, хоть к селедочке с лучком. Очень вкусные и простые

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.