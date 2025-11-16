Семья побывала в московском театре и отравилась Семья с ребенком отравилась искусственным туманом в московском театре

Telegram-канал Mash сообщил, что в Московском детском театре эстрады на Бауманской улице семье с ребенком стало плохо во время спектакля «Вождь краснокожих», по предварительной информации, из-за искусственного тумана. Супруги вместе с сыном почувствовали едкий запах, а затем слабость и головокружение, после чего вызвали скорую помощь.

Прибывшие врачи предварительно диагностировали у семьи отравление химическими веществами. При этом жалоб от других посетителей не поступало.

Ранее в Улан-Удэ произошел пожар в жилой квартире, из которой эвакуировали троих мальчиков с признаками отравления угарным газом. Все дети были госпитализированы в детскую больницу. Предварительной причиной возгорания назвали неосторожное обращение с огнем.

До этого в гаражном кооперативе Железногорска обнаружили тела четырех молодых людей. По предварительным данным, они погибли от отравления угарным газом. Среди скончавшихся — двое юношей и две девушки в возрасте 22–27 лет. На месте происшествия работают оперативные службы для выяснения всех обстоятельств.